Le gardien brestois et l'attaquant rennais sont sélectionnés dans l'équipe olympique pour disputer les JO à Tokyo en août prochain.

Jeux olympiques : Larsonneur et Camavinga avec l'équipe de France de football à Tokyo

Joël Le Gall et Yves-Marie Quemener

Eduardo Camavinga (gauche) et Gautier Larsonneur (droite), sélectionnés pour les Jeux-Olympiques à Tokyo.

Les deux joueurs bretons, Gautier Larsonneur (Stade Brestois) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) sont sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021. Sylvain Ripoll, l'entraineur de l'Equipe de France espoir, ancien coach de Lorient, a convoqué une liste très réduite de 18 joueurs.

Le tournoi des jeunes espoirs

C'est le tournoi de la catégorie U23, dans laquelle figurent Larsonneur ainsi que Camavinga. Pour pouvoir jouer le tournoi masculin de football des JO il faut donc être nés en 1997 ou après. Le règlement prévoit malgré tout que trois joueurs peuvent être retenus sans limitation d'âge. C'est le cas des deux anciens marseillais Florian Thauvin, 28 ans et André-Pierre Gignac, 35 ans, évoluant tous les deux aux Tigres de Monterrey (Mexique).

Nos deux Bretons affronteront en poules le Japon, le Mexique et l'Afrique du Sud. Dans cette compétition, la France fait figure de favoris parmi les 16 équipes, dont l'Allemagne et le Brésil. En espérant voir Gautier et Eduardo revenir en terre bretonne, avec l'or autour du cou.