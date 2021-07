Jeux Olympiques de Tokyo : Savanier et Gignac sauvent l'équipe de France

Si la France peut encore espérer se qualifier pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est grâce à eux : André-Pierre Gignac et Téji Savanier. Le premier s'est offert un triplé et a permis à trois reprises à ses partenaires de recoller au score, face à des sud-africains intenables durant toute la partie et qui ont largement fait souffrir une défense tricolore en dessous du niveau espérée.

Dans les arrêts de jeu, alors qu'un match nul (3-3) semblait se dessiner et qu'il aurait contraint les Bleus à sortir la calculette et à regarder le résultat des concurrents, Téji Savanier a envoyé un missile du pied gauche dont il a le secret et auquel les les supporters de la Paillade sont habitués. Un premier but avec le maillot tricolore sur le dos, pour l'enfant de la Cité Gély (4-3).

La France ne rassure pas ses fans, tant les insuffisances sont nombreuses, mais elle assure sa survie grâce à quelques éléments qui la tirent tant bien que mal vers le haut. Elle devra l'emporter face au pays hôte, le Japon, mercredi prochain (13h30).