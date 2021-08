Jeux Paralympiques : cinq joueurs de Mérignac dans l'équipe de cécifoot

Sur le quai de la gare, les joueurs de cécifoot, le football pour déficients visuels, ont le sourire. Mickael Miguez s'apprête à vivre sa première expérience paralympique : "Je suis très content de faire partie de ce collectif. Bon, on sera encore plus contents si on arrive à être sur le podium." À côté de lui Frédéric Villeroux a davantage d'expérience, il était aux Jeux d'Athènes en 2004 et Londres en 2012 : "J'espère pouvoir apporter des conseils aux plus jeunes".

Ramener une médaille

Les Bleus n'avaient pas réussi à se qualifier aux Jeux de Tokyo en 2016, leur dernière participation remonte donc à 2012. Ils avaient alors ramené l'argent, et cette année leur entraîneur Yannick Le Calvez n'en attend pas moins. "L'objectif c'est la médaille, la plus belle couleur sera la mieux. Mais on tombe dans une grosse poule, c'est une compétition qui est très relevée... On va mettre tous les moyens en œuvre pour performer." Les joueurs citent la Chine, l'Argentine et le Brésil qui sont de redoutables adversaires.

Mérignac, "le Clairefontaine du cécifoot"

Cinq joueurs de l'équipe de France, soit la moitié de la sélection, viennent du même club, le Sport Athlétique Mérignacais. "C'est le Clairefontaine du cécifoot" plaisante Frédéric Villeroux, en référence au centre de formation de football. Mérignac est l'un des plus gros pôles de la discipline en France.

"C'est vraiment une bande de potes qui se connaît depuis des années", explique Pierre Alexandre, leur préparateur physique. "C'est cette bonne entente qui va leur permettre de réaliser quelque chose".

L'écoute entre coéquipiers est primordiale au cécifoot. Les joueurs communiquent énormément, notamment pour signaler leur position.

Le premier match des Bleus aura lieu le 29 août, à 2 h du matin heure française, face au Japon.