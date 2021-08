Jeux paralympiques : le Cannois Lucas Mathonat médaillé de bronze avec Tresor Makunda

L'aventure a failli s'arrêter en demi-finale. Finalement qualifié au temps pour la finale, le duo Mathonat - Makunda décroche ce dimanche une magnifique médaille de bronze sur le 400m aux Jeux paralympiques de Tokyo. La 25e médaille de la délégation bleue. A 37 ans, le Francilien Tresor Makunda réalise le meilleur temps de sa carrière sur cette distance pour accrocher à son palmarès une cinquième médaille paralympique pour ses quatrièmes Jeux.

Tresor c'est un peu comme mon grand frère !

Le sprinteur né à Kinshasa souffre d'une cataracte depuis l'âge de trois, qui s'est transformée en rétinopathie. Il a donc besoin d'un guide pour courir et c'est là qu'entre en piste Lucas Mathonat. Athlète valide, il a intégré il y a deux ans l'école des guides de la fédération française d'athlétisme et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux côtés de Tresor Makunda. "Avec Tresor on est devenu très proche. C'est comme mon grand frère aujourd'hui ! Il a beaucoup de recul sur son handicape et sa personnalité est très inspirante," nous racontait le jeune cannois de 22 ans juste avant de s'envoler pour Tokyo.

Objectif atteint !

Engagé sur le 400m, Lucas Mathonat est lié au niveau de la main à Tresor Makunda et donne un maximum d'informations pendant la course à son binôme. "La sortie de virage, l'entrée dans la ligne droite, le classement en temps réel, j'essaye d'être utile dans ce que je dis tout en restant concentré sur ma propre course." Le guide doit en effet avoir un temps de référence meilleur que celui de l'athlète handisport. "Je dois avoir une marge pour ne pas le ralentir," confirme Lucas, qui continue de s'entraîner très dur pour rester compétitif. Partis à Tokyo pour décrocher une médaille, les deux hommes sont allés au bout de leur rêve !