Jeux paralympiques : médaille d'argent pour Benjamin Daviet en para ski de fond

Nouvelle médaille pour Benjamin Daviet. Le fondeur du Grand-Bornand a remporté samedi l'argent en ski de fond distance moyenne (catégorie debout) aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin, décrochant une nouvelle médaille sur ces Jeux après ses deux titres obtenus cette semaine. Sur les pistes du site nordique de Zhangjiakou, le Haut-Savoyard de 32 ans, natif d'Annecy, a été devancé sur le fil par le Chinois Wang Chenyang. Porte-drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, il avait déjà remporté les titres paralympiques en ski de fond sprint et en individuel de biathlon. La France compte désormais dix médailles (dont six en or).

C'est comme ça, c'est le sport, on ne peut pas tout gagner non plus - Benjamin Daviet

"Je suis vraiment très heureux de cette médaille d'argent. Je pense que je n'avais pas les sensations de fou que j'avais hier. J'étais un peu fatigué après une nuit compliquée, a expliqué Benjamin Daviet. Il ne me manque rien du tout, ça doit se jouer à trois ou quatre centimètres. C'est comme ça, c'est le sport, on ne peut pas tout gagner non plus."

Toujours sur la distance moyenne en ski de fond, catégorie déficient visuel, Anthony Chalençon termine au pied du podium. Le fondeur de Morzine-Avoriaz prend la 4e place, comme sur le sprint.