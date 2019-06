L'OGC Nice sur le point d'être racheté par Jim Ratcliffe

Nice, France

L'offre que beaucoup de supporters du Gym attendent, serait donc arrivée, ça y est, sur le bureau de Chien Lee, actionnaire majoritaire de l'OGC Nice, selon Nice Matin. Le Britannique Jim Ratcliffe, plus grosse fortune de Grande-Bretagne, aurait transmis ces dernières heures une offre dépassant 100 millions d'euros. Contacté, le club de l'OGC Nice n'a pas confirmé cette information.

Déjà propriétaire du club de foot de Lausanne

Jim Ratcliffe, 66 ans, originaire de Manchester a fait fortune dans la pétrochimie et aujourd'hui il pèse 24 milliards de dollars.

Passionné de sport, il est déjà propriétaire d'un club de foot suisse à Lausanne et il vient de racheter l'équipe cycliste Sky de Chris Froome, la meilleure du monde, qui reprend le nom de sa société Ineos et qui change de couleurs en rouge et noire, les mêmes que le Gym.

Alors pourquoi l'OGC Nice ? pour la proximité et le coût. Le milliardaire vit à Monaco depuis peu pour des raisons fiscales et le prix d'achat reste raisonnable par rapport à celui d'un club anglais, lui qui s'intéressait à Chelsea par exemple.