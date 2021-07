JO 2021 : la Girondine Lucile Tessariol entre en lice pour le 4x200 nage libre

Lucile Tessariol est prête à se jeter à l'eau pour la première fois dans des Jeux Olympiques. Ce mercredi à Tokyo, la Mérignacaise va participer au relais 4x200 nage libre aux alentours de 13h. Du haut de son mètre soixante-quinze, la nageuse de 17 ans est décrite comme une personne droite et intègre par son entraîneur Guillaume Tartanac. "C'est une bonne crawleuse mais c'est surtout une personne entière. Elle est très agréable et honnête. Elle est toujours allée au bout de ce qu'elle nous avait proposé", explique-t-il.

La première fois qu'elle pousse la porte du SAM (Sport Athlétique Mérignacais), à 13 ans, elle annonce la couleur : "Elle nous a rapidement dit que son rêve était de participer aux JO. Nombreux sont ceux qui le disent, mais tous n'ont pas le talent pour y parvenir. On a vite repéré le sien et on a vu un niveau qui est bien au-delà de ce que l'on voit d'habitude", se souvient son coach.

Une préparation sur-mesure

Face à ces qualités, le SAM a adapté l'entraînement et mis en place un dispositif autour de sa championne. "Un préparateur physique s'occupe d'elle, tout comme un kiné pour sa préparation avec de la cryothérapie (traitement par le froid, N.D.L.R) mais aussi du soutien scolaire", liste Guillaume Tartanac. Ce dernier voit de nombreux talents lui filer entre les doigts, plus rassurés de faire des études plutôt que de tenter l'aventure d'une carrière professionnelle dans un sport où il est difficile de gagner sa vie.

"On a eu la possibilité de s'adapter à Lucile grâce à la flexibilité du club et un soutien financier. Quand elle est passée au lycée, on a mis toute cette structure autour d'elle car elle avait envie d'aller loin dans la natation. Ça nous a permis de proposer des entraînements de niveau international : au moins neuf séances par semaine et deux ou trois séances de travail à sec." À l'approche de l'épreuve, Guillaume Tartanac lui adresse un petit mot tout particulier, emprunté à Winston Churchill : "You shall never surrender ! (Tu ne te rendras jamais, N.D.L.R)"