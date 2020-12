JO 2024 : Nantes accueillera plusieurs matchs de football lors des Jeux Olympiques

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a longtemps hésité parmi les villes qui allaient être retenues pour accueillir des matchs de football. Et elle a tranché, ce jeudi, entre Nantes et Toulouse. Plus convaincant, le premier dossier a finalement été retenu par les organisateurs.

La ville de Nantes réalise le Grand Chelem. Après avoir reçu la garantie de la part des organisateurs de la coupe du Monde de Rugby d'accueillir quatre rencontres de ballon ovale, en 2023, elle a reçu, ce jeudi, le feu vert de Paris 2024 pour organiser une série de matchs au stade de la Beaujoire, comptant pour les Jeux Olympiques. La Cité des ducs a finalement été préférée au dossier toulousain pour faire partie des sept villes hôtes, d'ici quatre ans.

La Beaujoire notamment retenue pour sa "culture football très forte"

Au cours d'une conférence de présentation des sept sites retenus pour les compétitions masculines et féminines de football des JO, ce jeudi, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a détaillé les raisons qui avaient poussé le comité d'organisation à retenir la candidature nantaise ainsi que les six autres : Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Nice et Paris. "Il y a eu un long processus de sélection avec des auditions, révèle le triple champion olympique en canoë. J'ai eu l'occasion aussi de pouvoir m'entretenir avec les décideurs de ces différents sites."

C'était aussi important que ces territoires s'engagent à faire vivre la magie des Jeux au delà des épreuves de football.

Visiblement très convaincant et extrêmement bien ficelé, le dossier nantais porté par la maire de la sixième ville de France, Johanna Rolland, a également coché toutes les cases, ce qui a fini de convaincre le COJO de sélectionner Nantes plutôt que la ville rose. "Il y avait plusieurs critères, certains très techniques sur l'organisation des matchs de football, et d'autres plus larges sur la capacité des sites à faire vivre la magie des Jeux, explique le patron de Paris 2024. C'était aussi important que ces territoires s'engagent à faire vivre la magie des Jeux au delà des épreuves de football en engageant la population dans des zones de célébrations et en participant à des projets dans les écoles et les collèges dès l'année prochaine."