JO de Paris 2024 : Kylian Mbappé veut "vivre les Jeux de Paris", "un rêve d'enfant"

Participer aux Jeux olympiques "c'est un rêve", "c'est vraiment l'ADN du sport", a déclaré ce jeudi l'attaquant star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, lors de la soirée "Sports en Seine", organisée par Radio France, France Télévisions et l'Equipe.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé a choisi les mots justes pour déclarer sa flamme à Paris 2024. Malgré les calendriers infernaux, des matches tous les trois jours et de multiples sollicitations, le Français s'est exprimé dans l'auditorium de Radio France. Avec un engagement fort : participer aux Jeux d’été de Paris en 2024, quoiqu’il en coute. Il est même prêt à mettre une clause dans son futur contrat, au PSG ou ailleurs, pour s’assurer de sa présence.

Je veux vivre les Jeux de Paris. C'est un rêve d'enfant - Kylian Mbappé

"Je veux vivre les Jeux de Paris. Ils seront en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. Ce n'est pas la plus grande compétition au niveau foot, mais il faut faire les Jeux dans sa carrière. C'est la chose que je veux réellement réaliser. C'est l'ADN même du sport, quelque chose d'inouï quand tu es amoureux de sport. C'est un rêve d'enfant qui ressort. Un événement qui rassemble le monde entier, qui rassemble les passions, toutes les personnes, grandes et petites. C'est l'occasion de découvrir d'autres sports. C'est aussi la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve."

Pour rappel, le tournoi olympique de figure pas dans le calendrier des compétitions de la Fifa. Aussi, les clubs ne sont pas obligés de laisser leurs joueurs aux sélections olympiques. La France s'est d'ailleurs illustrée l'été dernier à Tokyo, avec de nombreux refus de la part de clubs comme Nice ou Lyon. Une prise de position saluée par la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, au micro de France Bleu Paris.

"Je suis ravie de cette prise de position, car Kylian Mbappé est un symbole - Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports

"Je suis extrêmement ravie de cette prise de position de Kylian Mbappé parce qu'il est un symbole. Cette prise de position, cela illustre aussi qu'il a compris de ce que sont les JO pour un athlète. Et j’espère que ça parlera à d’autres athlètes. Même pour un athlète comme Kylian, qui gagne beaucoup d’argent au quotidien, faire partie de la famille de sport, c’est quelque chose d’encore plus grand et Kylian le dit très bien."

La ministre des Sports espère également que d'autres footballeurs s'engageront dans cette voie-là. "J'espère que ça va donner envie aussi des autres joueurs de football. On est champions du monde de foot en France, donc c’est inconcevable qu’à Paris, il n’y ait pas la meilleure équipe de France de football qui participe à ces Jeux. L’essentiel, c’est que les athlètes l’expriment, aillent le négocier dans leur contrat et dire haut et fort que le football c’est du sport, et que c’est le sport qui sera mis à l’honneur en France en 2024."

Surfer sur l'engouement pour les autres sports collectifs

Le football, "parent pauvre" des disciplines olympiques, pourrait changer de dimension avec la présence de Kylian Mbappé. Le Français, certainement motivé parce qu'il a vu à Tokyo avec les autres sports collectifs. "Je crois que c’est aussi ce qui a donné l’envie", estime Roxana Maracineanu. "Quand on voit l’engouement qu’il y a eu dans la population autour du basket (médaillé d'argent pour les garçons, de bronze pour les filles, ndlr), du volley (l'or chez les hommes, ndlr), du handball (l'or chez les femmes et les hommes), je crois que cet engouement est à la hauteur de ce que l’on a pu ressentir quand on regarde les matches de foot, voire même plus grand."

Roxana Maracineanu veut enfin y voir un appel d'air pour aider à motiver une jeunesse qui délaisse peu à peu la pratique sportive. "Sa déclaration, ça n’a pas de prix ; je voudrais vraiment lui dire merci car un symbole tel que lui, d’une jeunesse aujourd’hui, c’est aussi parler à une jeunesse qui, peut-être ne fait que regarder le football devant la télé, qui reste jouer sur sa console au football. C’est aussi leur dire, venez sur le terrain avec nous, venez faire du sport", martèle la ministre. "C’est vrai qu’il y a ce spectacle sportif à la télé qui réjouit les foules, mais en France, il y aura du monde dans les stades, dans les rues, et il y aura du monde qui pourra pratiquer le même sport que celui qui est à la télé. On veut confondre les deux, c’est ça le concept des Jeux Olympiques et Paralympiques, parler du sport dans le quotidien du gens, montrer les bienfaits du sport, sur l’éducation, sur la santé, sur la cohésion entre les gens."