JO de Pékin : problème de fart pour les Français en snowboardcross par équipes

Les deux équipes de France engagées dans l'épreuve de snowboardcross par équipes aux Jeux olympiques - Loan Bozzolo avec Julia Pereira de Sousa et Merlin Surget avec Chloé Trespeuch - ont été éliminées samedi dès les quarts de finale, à cause de problèmes de glisse.

Le snow a tourné au fiasco. Ce samedi matin, les Français engagés dans cette nouvelle épreuve du snowboardcross par équipes aux Jeux olympiques sont sortis par la petite porte dès les quarts de finale. Sur le site de Zhangjiakou, où la neige est tombée toute la matinée, les deux duos français (Loan Bozzolo avec Julia Pereira de Sousa, et Merlin Surget avec Chloé Trespeuch) n'ont pas réussi à s'exprimer pleinement à cause d'un gros problème de glisse. L'épreuve a été remportée par le duo américain Lindsey Jacobellis et Nick Baumgartner.

On n'avait pas le meilleur produit sous les planches. - Chloé Trespeuch

"C'était un test de glisse, on a perdu au test parce que l'on n'avait pas le meilleur produit sous les planches. Forcément, on est frustré de ne pas avoir pris de plaisir aujourd'hui et de ne pas avoir eu les armes. Mais on ne peut pas en vouloir à nos techniciens, ils font le maximum tous les jours, il faut s'adapter aux conditions changeantes", a expliqué Chloé Trespeuch, déjà médaillée d'argent en individuelle. "La journée était assez bizarre, dès les entraînements les filles n'arrivaient pas à passer les sauts. Je n'ai pas réussi à finir un run jusqu'en bas, tellement il n'y avait pas de vitesse. On l'a vu dès le matin", a ajouté Merlin Surget.

"Pardon à nos athlètes!!", s'est excusé sur les réseaux sociaux Luc Faye, le directeur du snowboard à la Fédération française de ski. Il s'agit d'une grosse déception pour le clan tricolore, qui avait dans ses rangs la vice-championne olympique Chloé Trespeuch, associée à Merlin Surget, 5e de l'épreuve individuelle chez les messieurs. Julia Pereira de Sousa avait elle pris la 5e place individuelle et Loan Bozzolo s'était arrêté en quarts.