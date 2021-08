JO de Tokyo : deux handballeuses de Loire-Atlantique en finale

Ce dimanche, deux handballeuses de Loire-Atlantique vont disputer la finale des Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Il s'agit de Blandine Dancette qui jouait au Nantes Atlantique Handball jusqu'à la fin de la saison dernière et Estelle Nze Minko, originaire de Saint-Julien-de-Concelles.

Estelle Nze Minko (à gauche) et Blandine Dancette (à droite) sont en finale des JO avec les Bleues

Il y aura un peu de Loire-Atlantique dans la médaille - on l'espère en or - que l'équipe de France de handball va ramener des Jeux Olympiques. Les Bleues affrontent la Russie en finale ce dimanche, à 8h en France. Avec donc, dans leurs rangs, Estelle Nze Minko, originaire de Saint-Julien-de-Concelles et Blandine Dancette qui, jusqu'à la fin de la saison dernière, jouait au Nantes Atlantique handball.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une deuxième médaille olympique pour les deux joueuses

Estelle Nze Minko est née en 1991 à Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle a commencé le handball à Saint-Julien-de-Concelles avant de rejoindre le Nantes Atlantique handball, puis Fleury et de partir jouer en Hongrie. Avec l'équipe de France, elle a déjà été sacrée vice-championne olympique en 2016 à Rio et championne du monde en 2017. Elle a également décroché des médailles d'or, d'argent et de bronze aux championnats d'Europe.

Blandine Dancette, elle, est née à Firminy en 1998. Elle prendra sa retraite à l'issue de ces Jeux Olympiques après une saison extraordinaire avec le NAHB (où elle jouait depuis 2017) puisqu'elle a remporté le premier titre européen de l'histoire du club avec la Ligue européenne avant d'être finaliste de la Coupe de France. Elle a, elle aussi, été vice-championne olympique avec les Bleues en 2016 et championne du monde en 2017. Elle a aussi été sacrée vice-championne du monde en 2009 et 2011.