JO de Tokyo : l'Équipe de France de football écrasée par le Mexique 4-1 pour son premier match

Une entrée en lice ratée pour la France dans le tournoi des Jeux Olympiques. L'équipe de France de foot, qui lançait les épreuves de la délégation Française aux Jeux Olympiques de Tokyo, avant leur ouverture officielle ce vendredi, a perdu son match 4-1 face au Mexique ce jeudi.

La France encaisse quatre buts d'entrée

Malgré un penalty du capitaine de l'équipe André-Pierre Gignac, les Bleus ont été écrasés 4-1 par le Mexique, qui était nettement supérieur et beaucoup mieux organisé.

Le Mexique menait déjà 2-0 grâce à des buts de Vega (47e) et de Cordova (55e), quand Gignac a ramené les Bleus à 2-1 sur un penalty inscrit à la 69e minute. Mais cela n'a pas suffi : les Bleus ont encaissé deux buts de plus en fin de match, signés Antuna (80e) et Aguirre (90+1).

L'Afrique du Sud et le Japon pour les prochains matchs

L'équipe de France participe pour la première fois depuis 1996 aux JO. Pour leurs prochains matchs, les Bleus affronteront l'Afrique du Sud le 25 juillet et le Japon le 28 juillet en phase de poules.