JO de Tokyo : les handballeuses Cléopatre Darleux et Laura Flippes premières Alsaciennes avec l'or olympique

Comme en demi-finale, la gardienne Cléopatre Darleux, tout sourire, a été décisive ce dimanche matin en finale des JO de Tokyo. Elle a disputé toute la deuxième mi-temps et écoeuré les Russes en totalisant 9 arrêts (sur 21 tirs). Elle pourra donc ramener la médaille d’or à sa fille Olympe à Brest, où elle joue actuellement. L'arrière Laura Flippes, qui a aussi terminé dans la position d'ailière en fin de rencontre, a marqué deux buts dans cette finale.

Le hand alsacien à l'honneur

Ce sont deux produits de la formation alsacienne qui sont championnes olympiques. La Haut-Rhinoise Cléopâtre Darleux 32 ans a d’abord joué à Wittenheim puis Kingersheim. La Bas-Rhinoise Laura Flippes 26 ans a fait ses débuts à Lingolsheim puis à l'ATH (Achenheim-Truchtersheim handball). Ses parents ont déjà toué les deux joué à haut niveau et son père Daniel a notamment entraîné les filles de l'ASPTT Strasbourg et d'Achenheim.

Laura Flippes a désormais tout gagné au niveau international avec l’équipe de France. Elle est championne d’Europe, du monde et olympique. Il manque juste le titre européen à Cléopatre Darleux.

Les Alsaciens sur leur nuage olympique

C’est une fin en apothéose pour des Alsaciens, dont le bilan des JO est exceptionnel, sans précédent. Les athlètes de la région ont décroché trois médailles d’or pour les deux handballeuses donc et benjamin Toniutti, et quatre médailles d’argent pour les sabreuses Charlotte Lembach et Sara Balzer et pour les basketteurs Frank Ntilikina et Petr Cornelie tous les deux formés à Strasbourg.