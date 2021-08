JO de Tokyo - Escalade : la Stéphanoise Anouck Jaubert entre en piste

L'escalade fait partie des six disciplines qui font leur entrée au programme des JO en 2021 (avec le karaté, le surf, le skateboard et le baseball-softball). Dans la délégation tricolore, représentée par deux hommes et deux femmes, on retrouve Anouck Jaubert. La Stéphanoise, double médaillée d'or en coupe du monde sur l'épreuve de vitesse, s'élance ce mercredi matin à partir de 10 heures (heure française) pour la première épreuve du combiné.

Un triathlon version escalade

Pour ses premiers Jeux, l'escalade combine les trois disciplines classiques : la vitesse, le bloc et la difficulté. Pour rallier la finale, prévue vendredi, il faudra terminer parmi les huit meilleurs des vingt candidates sur l'ensemble des trois épreuves. "Il y a beaucoup d'attente" reconnait Clair Jaubert, le papa d'Anouck. "Anouck ne fait pas partie des favorites mais on prendra toutes les bonnes choses qui arriveront. L'essentiel est qu'elle se fasse plaisir".

Le programme des épreuves

10 heures : combiné vitesse

11 heures : combiné bloc

14h10 : combiné difficulté

En collaboration avec le Comité territorial montagne et escalade Loire Haute-Loire, le restaurant le Marmiton du Pilat, à Planfoy, vous propose de suivre les épreuves d'escalade avec la mise en place d'un grand écran face à sa terrasse dans le centre-bourg.