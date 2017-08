JO Paris 2024 : les sportifs normands sont impatients et ambitieux

Alors que l'attribution des Jeux Olympiques à Paris pour 2024 n'est plus qu'une formalité, les jeunes sportifs normands se disent impatients. Plusieurs d'entre eux pourraient bien prétendre à y participer.

A moins d'un coup de théâtre, c'est bien la ville de Paris qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. La ville de Los Angeles a en effet annoncé lundi soir qu'elle laissait le champ libre à la capitale française, préférant se concentrer sur ceux de 2028. Des discussions doivent malgré tout se poursuivre tout au long du mois d'août entre les deux villes et le CIO (Comité International Olympique), jusqu'à une annonce officielle le 13 septembre 2017. En attendant, et alors que plus rien ne s'oppose à Paris 2024, les sportifs normands sont aux anges, ravis de voir débarquer les JO en France, avec pour certains l'ambition d'y participer.

Théa Gréboval, Dieppe - Football :

Originaire de Dieppe, Théa Gréboval (20 ans) pratique le football au sein du club francilien de première division : le Paris FC (le club a récemment fusionné avec son ancien club, le FC Juvisy). Défenseur, elle fait aussi partie de l'équipe de France B, réservoir des Bleues. En pleine ascension, elle espère bien intégrer rapidement l'équipe première et pourquoi pas participer aux JO de Paris dans sept ans. Elle répond à Bertrand Queneutte :

Théa Gréboval (à droite) lors d'un match entre le PSG et son club de Juvisy (aujourd'hui PFC) © Maxppp - FREDERIQUE GRANDO

Amina Zidani, Le Havre - Boxe anglaise :

Double championne de France de boxe anglaise (2016 et 2017) chez les -64kgs puis chez les -60kgs, la boxeuse havraise Amina Zidani visent avant tout les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020. Mais à 23 ans, elle n'exclut pas ceux de Paris, en 2024. Elle est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Amina Zidani (à droite), lors de son titre de championne de France en 2017, au Havre © Maxppp - Bertrand Queneutte

Steven Fauvel Clinch, Vernon - Décathlon :

Steven Fauvel Clinch toujours en pointe à Nairobi © Getty - Getty et page Facebook du SPN Vernon Athlétisme

Récemment sacré champion du monde chez les cadets à Nairobi (Kenya), Steven Fauvel Clinch (17 ans) représente l'avenir du décathlon côté français. Lui aussi pourrait bien figurer parmi les athlètes présents à Paris, en 2024. Il y pense déjà et répond à Marie Ameline :