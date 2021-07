Jocelyn Gourvennec sans doute nouvel entraîneur du LOSC

L'ancien entraîneur de Guingamp et de Bordeaux, âgé de 49 ans devrait devenir dans les prochaines heures le nouvel entraîneur du LOSC pour deux saisons. Il succède à Christophe Galtier parti pour Nice il y a quelques jours.

Le LOSC tient son nouvel entraîneur. Selon les informations de L'Equipe, Jocelyn Gouvernnec va s'installer l'an prochain sur le banc du LOSC. Il devrait signer un contrat de 2 ans.

Agé de 49 ans, Jocelyn Gourvennec était sans club depuis 2019 et son départ de Guingamp, qu'il avait entraîné une première fois entre 2010 et 2016, avant de revenir en novembre 2018. Il a également entraîné Bordeaux entre 2016 et 2018, avec à la clé une 6ème place de Ligue 1 en 2016.

Jocelyn Gourvennec devrait dans les prochaines heures rejoindre les joueurs du LOSC parti ce lundi après-midi en stage au Pays-Bas.

Le choix de Jocelyn Gourvennec est déjà très commenté sur les réseaux sociaux, notamment par les supporters des Dogues, qui sont pour le moins circonspects.

Les joueurs du LOSC doivent disputer un premier match amical vendredi contre les Belges de Beveren. Ils disputeront le Trophée des Champions le 1er août contre le PSG. Pour la première journée de Ligue 1 le 8 août, les Dogues se déplaceront à Metz.