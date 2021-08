Jocelyn Gourvennec veut offir au LOSC le Trophée des Champions

Le nouvel entraîneur du LOSC se sait très attendu. Il sait qu'une entame de saison idéale lui permettra de faire taire les sceptiques. Beaucoup de supporters lillois, qui imaginaient Laurent Blanc ou Claudio Ranieri prendre la succession de Christophe Galtier n'ont pas caché leurs inquiétude au moment de voir un entraîneur qui n'a pas dirigé un groupe pro depuis plus de 2 ans se retrouver à la tête d'une équipe championne de France.

L'enjeu : se rassurer avant les débuts en L1

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont besoin d'un succès pour lancer définitivement leur saison. L'ancien entraîneur de Bordeaux et de Guingamp n'a pas tout bouleversé après avoir posé ses valises au Domaine de Luchin. Il a reconduit le système en 442 mis en place par Christophe Galtier, mais le niveau inégal de préparation de ses joueurs ne lui a pas permis d'enchaîner les victoires en préparation. Le LOSC n'a remporté qu'un seul de ses 5 matches de préparation : Succès face à Beveren 2 0, résultat nul face à Courtrai 1 1, défaites devant La Gantoise, Benfica et Porto.

Le chiffre : seulement 3 buts inscrits en préparation

C'est le point noir de l'été du LOSC : les attaquants ont trop rarement trouvé le chemin des filets. Seulement 3 joueurs lillois ont levé les bras : Araujo Djalo et Yazici. Yilmaz et David, qui ont fait trembler les défenses de L1 la saison dernière ( 16 buts pour le Turc et 13 pour le canadien), n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets. Mais les 2 attaquants ont des circonstances atténuantes: Ils ont tous les deux passé une partie de l'été à défendre les couleurs de leurs sélections respectives et ont repris tardivement le chemin de l'entraînement.

La décla : "Je n'écoute pas les critiques"

Jocelyn Gourvennec a confié vendredi être hermétique aux critiques: "Je me mets déjà personnellement une exigence importante et cette exigence est déjà suffisamment forte pour faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui quand on est entraîneur il y a de l'exigence partout, quelque soit le club dans lequel vous travaillez."

Le joueur : José Fonte amoureux du LOSC et Lille

Le capitaine portugais est revenu en conférence de presse sur le contexte qui l'a convaincu de prolonger son aventure dans le Nord de la France: "Je veux jouer et vivre ici. On a tous fait des efforts, j'ai baissé mon salaire. J'ai été flatté de recevoir autant d'offres. Mais il y a ici l'une des meilleures équipes du pays qui va disputer la prochaine Ligue des Champions."

La composition France Bleu Nord

Jocelyn Gourvennec pourrait être tenté de lancer plusieurs cadres, loin d'être à 100% physiquement. On pense à Fonte et Yilmaz. Rappelons que Celik est suspendu après avoir reçu 3 cartons jaunes lors des 10 dernières journées de L1.

Jardim - Djalo Fonte Botman Reinildo - Araujo Xeka André Bamba - Yilmaz Weah