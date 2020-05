Déconfinement : "les passionnés de football n’ont qu’une idée, c’est la reprise", estime Joël Muller

480 clubs de football amateurs ont répondu au questionnaire envoyé par la Ligue Grand Est de football. L’objectif de la ligue est de connaitre la situation de ces clubs pendant la crise sanitaire. Comment vont les clubs de foot en ce moment ?

"Difficile de répondre à cette question, dans la mesure où les clubs sont variables, en fonction de leur dimension, de leur taille, de leurs possibilités financières", répond d’amblé Joël Muller. Le président délégué de la Ligue Grand Est de football était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce vendredi 15 mai.

Les clubs craignent pour leurs licenciés

Mais les retours des clubs permettent à la ligue de dresser un premier constat. "La plupart craignent pour leurs licenciés, ils craignent aussi pour la population et pour leurs situations financières. Et puis surtout, ils craignent que certains licenciés ne reviennent pas au début de la saison prochaine. Mais on doit quand même considérer que la plupart sont très optimistes et veulent repartir le plus vite possible", explique le président délégué de la Ligue Grand Est.

La santé des licenciés et celle de la population est la principale préoccupation des clubs de foot amateurs de la région. C’est ce qui ressort donc des réponses du questionnaire envoyé par la ligue. Environ 60% des réponses vont dans ce sens là, explique Joël Muller. "Après, on rentre aussi dans les préoccupations des clubs et le souci de la Ligue, c’était d’essayer d’être auprès d’eux le plus possible, pour pouvoir les accompagner au mieux par rapport aux questions qu’ils se posent", dit le président délégué de la Ligue Grand Est.

Championnats à l'arrêt

L’arrêt des championnats, décidé en avril dernier par la Fédération française de football, a pu représenter un choc pour les clubs amateurs. Un arrêt brutal, à l’image de la société, pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il était donc important pour la Ligue Grand Est de football de les accompagner pendant la crise.

A l'heure du déconfinement progressif, beaucoup de questions restent encore sans réponse. "Dans un premier temps, il fallait cesser les championnats et toutes les activités, comme les entrainements, pour éviter que la situation empire. A partir de maintenant, tous les passionnés de football n’ont qu’une idée, c’est la reprise des activités et de la vie associative. Mais comment le fait-on ? A quel moment ? Ça personne n’est capable d’y répondre. C’est le gouvernement qui décidera et qui donnera les autorisations", dit Joël Muller.

La Ligue Grand Est de football tient à accompagner au mieux les clubs amateurs de la région. "Leur téléphoner, se mettre en relation avec eux, s’en préoccuper, écouter leurs problèmes, c’est ce que nous avons fait. Avec un certains nombre de remarques qui nous sont revenues. Maintenant, nous n’allons pas nous contenter d’un coup de téléphone, nous allons répondre à leurs besoins et essayer de satisfaire leur questionnement", précise le président délégué de la Ligue Grand Est de football.

Les clubs de football amateurs menacés ?

Les clubs amateurs ont le statut d’association. Les pertes financières engendrées par cette crise sanitaire peuvent donc mettre en danger la survie de ces associations sportives. "Pour l’instant, il faut attendre quelques semaines pour savoir comment la reprise se fait. Le nombre de licenciés, les engagements des équipes. D’après le questionnaire, un grand nombre de clubs estiment leurs pertes entre 1000 et 10 000 euros. Il est évident que perdre 1000 euros, ce n’est pas la même chose que d’en perdre 10 000 ou 15 000. Donc, je crois qu’il faut encore attendre un peu. Les clubs vont reprendre leurs activités, les réunions et vont pouvoir un peu mieux calculer. Et puis savoir comment la Ligue Grand Est mais surtout la fédération de manière générale, doit pouvoir les aider avec peut-être des modifications, ou des retards dans les paiements et les obligations de paiement. Il y a une commission nationale qui a été instituée par la Fédération française de football. Pour l’instant elle réfléchie, on attend ses propositions", explique Joël Muller.

Toutes les obligations reportées d'une année

Il y a deux aspects majeurs à prendre en compte, l'aspect financier d’une part. Et d’autre part, tout ce qui a rapport au réglementaire. La reprise des compétitions, le statut de l’arbitrage, des éducateurs. Les problèmes de disciplines. Comment s’applique la sanction des joueurs qui étaient suspendus ? La réglementation des terrains, certains terrains ne sont pas encore aux normes. "La Ligue du Grand Est a souhaité et pris une mesure pour reporter d’une année toutes obligations habituelles, ou celles qui devaient s’appliquer au 1er juillet. Cela apportera de souplesse aux clubs", précise le président délégué de la Ligue du Grand Est de football.