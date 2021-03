Johan Gallon annonce son départ de l’US Granville

« C’est beaucoup d’émotion et pour ne rien vous cacher, je redoutais ce moment ». C’est par ces mots que Johan Gallon débute le communiqué qui annonce la fin de sa folle et belle idylle avec l’US Granville. Une histoire qui a marqué l’histoire du football dans la Manche et plus largement en Normandie.

Arrivé en 2013 sur le banc granvillais, Johan Gallon a fait monter le club de la DH jusqu’au National 2. Il réalise également d’incroyables épopées en coupe de France avec l'USG. D’abord en 2016, jusqu’en quart de finale contre l’Olympique de Marseille, puis en 8e de finale deux ans plus tard après une victoire aussi renversante qu’historique contre les Girondins de Bordeaux. En 2020, Johan Gallon retrouve l’OM en 16e de finale de coupe.

« Je vous remercie du fond du cœur »

« Que d’émotions, au plus profond de moi. Les souvenirs remontent. Revoir les visages de vous tous, ces pleurs, ces joies immenses, bref, ces émotions partagées, cette aventure humaine extraordinaire est quelque chose de très fort pour moi. Je vous remercie toutes et tous du fond du cœur ». - Johan Gallon

Le communiqué de Johan Gallon annonçant son départ de l'US Granville

Johan Gallon a annoncé son départ de l'US Granville dans un communiqué

A l’heure des aurevoirs, le président de l’US Granville salue son « emblématique coach ». « Pas un entraîneur n’aura autant marqué son passage, victorieux, à l’USG. Le club et moi remercions Johan de tout cœur », écrit Dominique Gortari.

Johan Gallon veut gravir les échelons

Johan Gallon souhaite découvrir les étages supérieurs. Il termine d’ailleurs en ce moment son examen du BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) qui lui permettra de coacher dans le monde professionnel.

Johan Gallon avec le maillot caennais sur les épaules en 2016 après le quart de finale de coupe contre Marseille à d'Ornano © Radio France - Anthony Raimbault

Sa prochaine destination n'est pas encore connue. Johan Gallon assure qu'il est toujours à la recherche de son prochain défi. Il ne s'en est jamais caché : il rêve de s’asseoir sur le banc du Stade Malherbe de Caen, son « club de cœur », où il a évolué en tant que joueur. Hasard du calendrier (ou pas), Caen annonçait il y a quelques heures le départ de son entraîneur Pascal Dupraz. "Si Caen m'appelle, je pars de Granville en courant pour aller entraîner Malherbe. Je suis prêt à relever ce défi", déclarait au début du mois Johan Gallon sur l'antenne de France Bleu.

