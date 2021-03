Johan Gallon : « si on me propose d'entraîner le SM Caen, je serai à même de relever ce défi »

Johan Gallon l’assure : l’annonce de son départ de Granville mercredi n’a rien à voir avec le limogeage de l’entraîneur du Stade Malherbe de Caen Pascal Dupraz quelques heures plus tôt. « La date de l’annonce de mon départ a été décidée il y a deux ou trois semaines », précise-t-il.

Johan Gallon ne s’en est jamais caché, il rêve d’entraîner Caen. Dès la saison prochaine ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters le réclament.

« Aujourd’hui, il n’y a pas de Johan Gallon entraîneur à Caen. Olivier Pickeu (le président du SM Caen) a révélé qu'on s'était rencontré. On s’est rencontré. _Il y a des échanges amicaux_. Forcément, j’aimerais des échanges qui soient un peu plus creusés pour parler de l’avenir : quand vous êtes entraîneur et amoureux du Stade Malherbe, c’est normal d’avoir envie et de vouloir entraîner le stade Malherbe. Si on me le propose, je serai à même, je pense, de relever ce défi. Maintenant, il a des dirigeants qui prennent des décisions et que je respecte. Il faut laisser faire le temps, on verra ». - Johan Gallon

Johan Gallon « premier supporter » de Fabrice Vandeputte et Cédric Hengbart

Pour Johan Gallon, la priorité c’est le Stade Malherbe de Caen qui occupe aujourd’hui la 14e place de Ligue 2 : « J’espère que Fabrice Vandeputte et Cédric Hengbart, en qui j’ai confiance, vont faire le travail pour que Caen soit en Ligue 2 la saison prochaine. Je suis leur premier supporter ».

Il a son favori pour lui succéder à l'US Granville

Interrogé sur l’avenir de l’US Granville, Johan Gallon aimerait de la continuité. Il a un nom en tête pour prendre sa suite sur le banc de l’USG.

« Qui dit continuité, dit personne à l’intérieur du club. Pour moi, c’est Matthias Jouan. C’était mon capitaine pendant trois ans. C’est l’entraîneur de l’équipe réserve. Cette année, j’étais souvent absent pour passer mon Brevet d’entraîneur professionnel. C’est lui avec Fabio Martins (l'entraîneur adjoint) qui organise les entraînements. Il travaille bien et il aime le club. Aujourd’hui, soit le club fait le choix de la continuité et je pense que c’est le bon entraîneur, soit faire venir quelqu’un de nouveau pour apporter autre chose. Cela dépend de ce que veulent faire les dirigeants »