Qualification du Canada pour la Coupe du Monde 2022 : "John Herdman est un génie" selon Ashley Lawrence (PSG)

Le Canada qui se qualifie pour la Coupe du Monde de Football 2022, c'est un vrai événement dans un pays qui n'a plus vu son équipe nationale masculine participer à un mondial depuis 36 ans. Ce moment historique est arrivé grâce à la victoire canadienne (4-0) obtenue contre la Jamaïque, dimanche à Toronto, lors de l'avant-dernière journée des qualifications de la zone Concacaf.

Cet exploit XXL des "canucks" du sélectionneur John Herdman ne passe pas inaperçu dans un pays où le soccer fait parler de lui plus par le les footballeuses que par les footballeurs.

Ce lundi, France Bleu Paris a rencontré Ashley Lawrence. La latérale du PSG, championne olympique en titre avec le Canada a suivi cette performance des garçons. Pour la joueuse au 102 sélections qui a terminé 8eme du Ballon d'or 2021, cette qualification est due en grande partie au sélectionneur John Herdman qui a entraîné l'équipe féminine il y a quelques années.

C'est historique ! Et dans un premier temps je pense surtout à John Herdman, Il a réussi à faire avec les hommes la même chose qu'avec la section féminine. Ça montre vraiment que John Herdman est un génie, quoi ! Il a vraiment changé le foot, le programme autour du football au Canada. Et pour moi au niveau individuel, comme au niveau collectif il a vraiment tout changé avec son état d'esprit, mais surtout avec sa connaissance du foot et sa motivation. Mais oui vraiment cette qualification, c'est très bien. On est contente et ça montre encore le développement du foot au Canada. Ça, ça pousse, ça évolue et on est contentes. Je suis très, très contente pour eux et surtout pour John Herdman. Quel coach !