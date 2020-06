John Utaka, ancien attaquant du MHSC : "Montpellier m'a beaucoup aidé"

Attaquant de Montpellier entre 2011 et 2013, John Utaka a largement contribué au titre de champion de France, dès sa première saison. Aujourd"hui, deux ans après la fin de sa carrière, il retrouve le club héraultais et intègre le centre de formation.

Sept ans après son départ de la Paillade, John Utaka est de retour ! A 38 ans, le nigérian intègre le centre de formation, comme nous l'avions révélé sur France Bleu Hérault, dès la fin du mois de mai. L'ancien Super Eagles s'occupera des attaquants des différentes catégories, en remplacement de Laurent Robert, à Grammont, hors équipe professionnelle. Invité de 100% Paillade, vendredi dernier, il nous a détaillé ses nouvelles fonctions et a évoqué, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, son riche parcours et notamment les conditions de son arrivée.

Entraîneur des attaquants

Montpellier plutôt que la Turquie et l'Amérique du Sud

René Girard

Un surnom

Un doublé, une récompense

Le titre de champion de France

Bob Marley

John Utaka a aussi évoqué son lien très fort et sa complicité avec Henri Bedimo, mais également la famille Nicollin. Emission complète à revoir ici :