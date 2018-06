2 buts à 1 face à l'Australie : la France a gagné son premier match de poule de la Coupe du Monde 2018. L'un des défenseurs australiens a fait faute sur Antoine Griezmann dans la surface de réparation, ce qui accorde un penalty aux Bleus, puis Paul Pogba donne la victoire aux Français d'une superbe frappe en fin de match à la 81ème minute.

Les terrasses de la place Jean Jaurès à Montpellier (Hérault) ont vibré tout le long du match, pour enfin éclater de joie.

"Le match a été un peu compliqué, on a pris le temps, mais au final on a eu notre victoire et on va la gagner cette Coupe du Monde ! Le Pérou n'a qu'à bien se tenir !"