Joli cadeau de Noël pour Kylian Mbappé, élu joueur français de l'année par France Football

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris et France Bleu

L'attaquant du PSG et des Bleus devient le 61e lauréat du trophée, attribué par un jury composé des anciens vainqueurs et du rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Il succède à N'Golo Kanté au palmarès et devance Raphaël Varane et Antoine Griezmann.