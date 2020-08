Jonas Omlin, 1m90, signe officiellement comme gardien de but à Montpellier

Jonas Omlin, le nouveau gardien de but de Montpellier dont on vous annonçait l'arrivée dès la semaine dernière a signé ce mercredi matin au MHSC. Un beau gabarit et un portrait robot séduisant. Il jouait jusque là en Suisse.