Jonathan Clauss le joueur de l'OM est de retour en équipe de France

C'est un retour en grâce qui fait très plaisir aux supporters de l'OM. Jonathan Clauss est de retour avec les Bleus contre les Pays-Bas le vendredi 13 octobre, dans le cadre des qualifications pour l'euro 2024. Clauss, défenseur latéral droit âgé de 31 ans, est convoqué par Didier Deschamps, alors que l'ailier virevoltant de l'Olympique de Marseille était boudé depuis la dernière Coupe du monde qu'il avait manquée pour son plus grand désespoir. Il revient sous le maillot tricolore un peu plus d'un an après sa dernière sélection, la sixième, le 25 septembre 2022 face au Danemark (défaite 2 à 0). Début septembre, à Clairefontaine, Didier Deschamps avait confié être à nouveau intéressé par le profil de Clauss qui évolue dans une défense à quatre dans le club de la cité phocéenne. Il l'a confirmé ce jeudi en conférence de presse. "Il y a une question de concurrence, et de par ce qu'il réalise à ce poste là, avec ses propres qualités, c'est bien de le revoir en tant que latéral droit", a estimé Didier Deschamps.

Autre retour, le défenseur Ibrahima Konaté. Les Bleus joueront aussi contre l'Ecosse en amical, à Lille le mardi 17 octobre.