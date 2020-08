Jonathan David : « C'est un honneur pour moi mais ça ne me met aucune pression !"'

France Bleu Nord : Jonathan, comment expliquez-vous que le LOSC et La Gantoise (Un contrat de 5 ans) ont mis autant de temps pour tomber d'accord sur votre transfert ?

« Mon choix a été fait assez tôt. Mais je comprends bien que cela a pris un peu de temps pour se finaliser entre les deux clubs. La Gantoise voulait absolument me conserver une saison de plus. Mais j’avais fait mon choix et ils l’ont respecté. J’ai toujours su que ça allait se faire, même si ça a pris un peu de temps effectivement ».

Qu’est-ce qui vous a décidé de rejoindre le club nordiste ?

« J’ai beaucoup aimé le projet sportif que Luis Campos (le directeur sportif) et la direction du club m’ont vendu. C’est vraiment ça qui m’a encouragé à rejoindre le LOSC. En fait, je voulais surtout rejoindre un club où je sais que je vais continuer à jouer pour devenir meilleur. En plus à Lille, il y a une très bonne équipe avec de très bons joueurs et un très bon collectif. »

Vous aviez pourtant des propositions en Angleterre, comme celle du club de Leeds United FC, n'est-ce pas ?

« Tout le monde sait que la Premier League est un championnat de grande qualité. Mais mon choix a été dicté par le fait que je voulais avant tout être sûr de jouer ».

Comment se sont passés vos premiers jours au Domaine de Luchin ?

« Ca s’est très bien passé. J’ai été présenté à tout le personnel et au groupe. Petit à petit, je commence à m’adapter à mon nouvel environnement et au staff ».

Comment vivez-vous le fait d’être le plus gros transfert de l’histoire du LOSC ?

« C’est un honneur pour moi d’être vu aussi cher. En revanche, cela ne me met aucune pression. C’est le football, c’est comme ça… A mon niveau, la seule chose importante sera de "performer" sur le terrain. C’est aussi simple que ça ! Cela dit, tout le monde a la pression. Mais je suis quelqu’un de calme et ça, ça m’aide beaucoup. »

Ce ne sera pas simple de succéder à Victor Osimhen et ses 13 buts la saison dernière en championnat…

« On a un parcours un peu similaire. Victor venait de Belgique en débarquant au LOSC et c’est aussi mon cas. Après, c’est un joueur exceptionnel. Il l’a prouvé la saison dernière. Mais nous sommes aussi des joueurs aux profils très différents. Donc chacun aura son parcours… »

Quel type d’attaquant êtes-vous ?

« Je trouve bien les bonnes positions sur le terrain et le bon timing pour marquer des buts. Je pense que c’est ça ma force… Après, je peux jouer en numéro 9 mais j’aime bien aussi redescendre et combiner. C’est pour cela que parfois, on me dit que j’ai les qualités d’un 10. A Lille, ce sera un 4-4-2 à plat. C’est un système qui peut me plaire et qui va très bien avec mon style de jeu ».

Jonathan David et Marc Ingla (directeur général) lors de la présentation du futur numéro 9 du LOSC . © Radio France - Benoît Dequevauviller

Vous arrivez à Lille à 15 jours du début de la saison, où en êtes-vous physiquement ?

« Je me sens bien physiquement, même si je n’ai disputé aucune rencontre amicale. En revanche, j’ai fait tous les entraînements depuis le 22 juin avec le groupe de La Gantoise. Je me sens bien. Je suis prêt pour affronter Brest dimanche, après c’est au coach de décider ».

Quels sont vos modèles dans le football ?

« Ronaldinho, sans hésiter. C’est un joueur incroyable et en plus, il jouait toujours avec la sourire. C’est l’idole de beaucoup de joueurs de ma génération. Il savait tout faire. Sinon, le club qui me fait rêver c’est le FC Barcelone ».