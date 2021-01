Jonathan Gradit : "Content et fier d'être dans cette équipe"

Invité de 100% clubs ch'tis, le défenseur lensois Jonathan Gradit revient sur la belle saison Sang-et-Or et son envie d'apporter du plaisir aux supporters. Lié au club jusqu'à l'été 2022, il est touché par le soutien des fans et s'éclate au sein du groupe de Franck Haise.

Après la courte défaite du Racing Club de Lens contre Nice (0-1), Jonathan Gradit ; nouvel invité hebdomadaire de l'émission "100% clubs ch'tis" ; reconnaît le changement de stratégie des équipes adverses à Bollaert. "C'est plus compliqué car ils nous analysent à la vidéo. Notre jeu passe beaucoup par Gaël (Kakuta) et on voit souvent un ou deux joueurs sur lui dans l'axe, donc quand on n'a pas Gaël dans l’entre-jeu c'est plus compliqué. A nous de trouver d'autres solutions".

Gaël Kakuta, leader technique de cette équipe de copains, comme l'explique le numéro 24 Sang-et-Or à Rémi, supporter lensois. "On prend énormément de plaisir et on aurait adoré vivre ça avec nos supporters. Je suis content d'être dans cette équipe et d'être avec des joueurs qui ne lâchent rien pendant 90 minutes. On apporte un vent de fraîcheur à la Ligue 1."

Jonathan Gradit sera suspendu pour affronter Montpellier samedi (accumulation de cartons jaunes), mais sera de retour dans 100% clubs ch'tis mardi prochain avant d'affronter l'Olympique de Marseille le mercredi 3 février.