Clermont Foot: Jonathan Iglesias s'en va au Paris FC

Bocha, son surnom, était arrivé en Auvergne au mercato d'hiver 2017 après deux saisons à Nancy (où il avait déjà connu une montée en L1). Jonathan Iglesias était devenu un des symboles du Clermont Foot et le capitaine d'une équipe qui joue bien et qui gagne. Le milieu offensif uruguayen, naturalisé français l'été dernier, aura donc passé cinq ans à Clermont.

A 33 ans, il n'était plus un titulaire indiscutable de Pascal Gastien. L'entraîneur du Clermont Foot le faisait souvent remplacer Jason Berthommier autour de la 70e minute. Les nombreuses blessures dans l'effectif ont permis à Jonathan Iglesias de jouer un peu plus lors des dernières rencontres mais son statut n'était plus le même. D'autant plus qu'il manque de puissance physique pour la Ligue 1 à cause de son petit gabarit (1,70 mètres pour 69 kilos).

Jonathan Iglesias a tout de même disputé 15 rencontres de Ligue 1 (plus une de Coupe de France) mais seulement six comme titulaire, pour 572 minutes de jeu. Le match de Coupe de France face à Chemin Bas d'Avignon, où il aura marqué son seul but de la saison, sera donc le dernier sous les couleurs du Clermont Foot, Après 172 matches en rouge et bleu. Il est le quatrième joueur professionnel le plus capé de l'histoire du club.

Il part pour le Paris FC, un club ambitieux de Ligue 2. L'équipe de Thierry Laurey est actuellement troisième et dans le petit groupe d'équipes qui jouent la montée. Pour le moment, Jonathan Iglesias n'a pas encore signé officiellement son contrat (d'un an et demi) mais il a un accord de principe avec le club parisien. La signature doit se faire après la visite médicale prévue lundi prochain.