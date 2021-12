Ligue 1 : Jonathan Ikoné quitte Lille pour la Fiorentina en Italie

Le LOSC n'a plus de numéro 10. Jonathan Ikoné va signer à lundi à l'ouverture du marché des transfert Italien à la Fiorentina mais il a été "autorisé à rejoindre l'Italie au préalable afin de participer à la reprise de l'entraînement de la Fiorentina". Ikoné est transféré pour un montant estimé à 15 millions d'€, le Paris-Saint-Germain qui avait vendu le joueur à Lille en 2018 devrait récupérer un pourcentage de la plus value.

Jonathan Ikoné va découvrir Florence et la Serie A Italienne, né et formé à Bondy (comme Kylian Mbappé), le milieu de terrain compte 4 sélections en équipe de France. Il a signé en 150 matchs, 16 buts et 26 passes décisives pour le LOSC. Malgré son inconstance, Jonathan Ikoné a terminé 2ème de ligue 1 en 2019 avec Lille et surtout il est devenu champion de France en 2021.