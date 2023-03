Jonathan Makaya, l'entraîneur montpelliérain qui forme des footballeurs canadiens

Jonathan Makaya (en haut, au centre) et ses apprentis footballeurs

Un montpelliérain qui enseigne le football au Canada ? L'histoire n'est pas banale. Il s'appelle Jonathan Makaya, entraîneur privé de football âgé de 29 ans, et installé au pays des caribous après avoir quitté l'Hérault en 2013.

Passé par l'Espagne et les Etats-Unis, Jonathan a finalement posé ses valises à Montréal, où il a terminé ses études et où il a fondé sa propre école de football , que les canadiens comme les américains appellent le soccer.

Début mars, le jeune homme est venu à Montpellier, ville qui l'a vu grandir, avec une dizaine de jeunes footballeurs âgés de 13 à 22 ans, pour un stage de sept jours.

Au programme, entraînements et rencontres avec des professionnels du métier que tous rêvent de pratiquer : Téji Savanier et Khalil Fayad , notamment, mais aussi un recruteur, un agent et ancien footballeur, le champion de France 2012 Joris Marveaux.

Expérience inoubliable pour ces jeunes québecquois, alors que le football est en plein essor dans leur pays.

Ancien footballeur amateur, Jonathan Makaya a notamment joué à Béziers. Et il constate, depuis plusieurs années, que le football devient un sport majeur au Canada, pays qui accueillera la prochaine Coupe du Monde, avec les Etats-Unis et le Mexique.

Ovidiu Ples, jeune joueur de 18 ans, canadien originaire de Roumanie est reparti avec le rêve de revenir en Europe et de s'y imposer. Mais aussi avec beaucoup d'enseignements.

