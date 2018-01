C'est lui qui vient de mettre in extremis l'OM sur de bons rails, pour lancer l'année 2018. En inscrivant son tout premier but sous les couleurs marseillaises, le défenseur est récompensé de sa première partie de saison tonitruante.

MARSEILLE

Face à Valenciennes, la lumière au bout du tunnel n'est pas venue des attaquants marseillais mais bien de ce défenseur qui pèse de plus en plus dans l'effectif de Rudi Garcia. En prolongation, à la 103e minute, Jordan Amavi déboule dans la surface de réparation nordiste et arrache -sur un centre de C. Njie- la qualification pour les 16e de finale de Coupe de France.

"C'est le premier, je donne la victoire. C'est pas le plus beau des buts mais tant mieux.. l'ovation ? C'est magnifique, c'est.. magnifique !" Jordan Amavi

L'Equipe de France dans le viseur

A 23 ans, l'ancien latéral gauche de l'OGC Nice et d'Aston Villa monte en puissance. A tel point qu'on en oublierait presque qu'il a débuté la saison avec Patrice Evra comme concurrent. Face à Valenciennes, le dragster marseillais a encore épuisé ses adversaires, à tel point qu'il a lui-même fini la rencontre perclus de crampes.

"Il était content mais on a l'impression qu'il a marqué un but en demi-finale de Ligue des Champion ! (rires) Bon c'est un but qui nous qualifie certes, mais.. qu'il se calme un peu!" Valère Germain

Jordan Amavi buteur Avec l'OM face à Valenciennes #FBsportpic.twitter.com/kcmwWJXilu — France Bleu Provence (@bleuprovence) January 7, 2018

"C'est le profil technique du latéral gauche : rapide, technique. D'ailleurs il est bizarre : gaucher, mais son contrôle de balle pied droit. J'aime beaucoup ce joueur" Adil Rami, défenseur

Cela fait presque 3 ans que Jordan Amavi n'avait plus fait trembler les filets ; la dernière fois remonte à 2015, sous les couleurs des Aiglons, son club formateur.

"ça fait toujours plaisir de marquer. Mais si le prochain but n'est que dans 2 ou 3 ans, pas grave ! S'il est important, tant mieux.." Jordan Amavi

En octobre dernier, profitant du du forfait de Layvin Kurzawa, le latéral gauche a été retenu pour la première fois en Equipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps (contre la Bulgarie et la Biélorussie). A quand sa prochaine sélection ?

L'OM rejoue samedi (17h), cette fois à Rennes en championnat.