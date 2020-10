Jordan Ferri (Montpellier) commet une grosse maladresse et provoque la colère des supporters

Alors que la défaite contre Nîmes et le contenu proposé dans le derby ne sont toujours pas digérée par les supporters de la Paillade, Jordan Ferri a commis une grosse boulette, ce week-end. Ancien joueur de Nîmes, arrivé à Montpellier il y a un peu plus d'un an, le milieu de terrain a poste une story, autrement dit une petite vidéo, sur son compte Instagram. Il y filme un ami à lui dans une salle de sport. Problème, Jordan Ferri apparaît aussi dans un miroir, et le jeune homme de 28 ans porte un maillot du Nîmes Olympique.

Il n'en fallait pas moins pour faire dégoupiller les supporters, sur les réseaux sociaux. Certains vont jusqu'à demander sa tête au club, alors que d'autres attendent qu'il soit recadré par le président. Dans tous les cas, il s'agit là d'un manque de respect, selon l'avis de tous. Jordan Ferri, lui, s'est excusé et s'est expliqué, toujours sur son compte Instagram.

"Je suis en week-end avec mon ami, il veut aller faire du sport. Je n'ai pas de tenue, il me prête un ancien de mes maillots. Si cette story est mal interprétée, je m'en excuse. N'y voyez aucun manque de respect".

La story puis les excuses