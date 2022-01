Jordan Ferri : trois ans de plus au Montpellier Hérault

Jordan Ferri est l'un des joueurs les plus utilisés par Olivier Dall'Oglio

Son précédent bail se terminait en juin 2023 : Jordan Ferri sera finalement pailladin jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain a paraphé son nouveau contrat, ce mardi soir, en compagnie du président Laurent Nicollin et de son représentant, arrivé à Montpellier dans la journée.

Une bonne nouvelle pour les supporters, tant les performances de l'ancien lyonnais sont saluées par les fans héraultais. Jordan Ferri (29 ans), arrivé à l'été 2019, s'est imposé dans le onze comme un titulaire indiscutable et comme l'un des joueurs majeurs dans le dispositif de Michel Der Zakarian puis dans celui d'Olivier Dall'Oglio.

Une grosse fierté, une grosse satisfaction. L'envie de tout donner pour ce club. Je me sens bien ici, dans le vestiaire, dans cette équipe. Soutenu par tout le monde (Jordan Ferri)

Le Montpellier Hérault travaille par ailleurs sur une prolongation du contrat de Téji Savanier, comme confirmé par Laurent Nicollin dans 100% Paillade, le 3 janvier dernier. Le club souhaite conserver son maestro et devrait sans doute, pour cela, lui proposer une belle revalorisation. Le capitaine, engagé jusqu'en juin 2023 comme l'était son compère au milieu, a fait savoir à son entourage que son souhait premier était de rester à Montpellier, malgré les sollicitations étrangères.

Enfin, autre prolongation en vue, souhaitée avant la fin du mois, celle de Elye Wahi, libre dans un an et demi. L'attaquant de 19 ans veut lui aussi poursuivre l'aventure avec son club formateur et pourrait parapher un nouveau contrat dans les tous prochains jours, comme indiqué par France Bleu Hérault récemment.