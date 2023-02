Jordan Lotomba invité exceptionnel de 100% Aiglons ce lundi

Meilleur Aiglon sur la pelouse de l'Allianz Riviera samedi soir contre Reims (0-0), Jordan Lotomba confirme sa forme étincelante en 2023. Depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc du Gym, l'international suisse (7 sélections) rayonne, que ce soit à droite ou à gauche, dans un système à quatre ou à cinq défenseurs. Sa polyvalence lui permet de jouer beaucoup depuis son arrivée à Nice à l'été 2020 (98 matchs disputés avec le Gym) en provenance des Young Boys de Berne. Mais ses qualités offensives comme défensives ne s'étaient jamais révélées sur la durée et il semblait coincé dans un statut d'éternel espoir, remplaçant du titulaire Youcef Atal.

Record de dribbles, de duels gagnés et de ballons récupérés contre Reims

La nouvelle blessure de l'Algérien et l'arrivée de Digard sur le banc ont réussi à enfin libéré le natif de Yverdon. Avec neuf dribbles réussis contre Reims vendredi, il a battu le record de dribbles pour un défenseur en Ligue 1 depuis 2006. Voilà pour l'apport offensif. Et derrière, le Suisse semble également avoir musclé son jeu. Il est le joueur à avoir remporter le plus de duels (17/23) et qui a récupéré le plus de ballons (14). Une très belle prestation qui n'aura pas permis aux Aiglons d'enchaîner une cinquième victoire de suite mais confirmée sa forme internationale, lui qui avait été laissé de côté par la "Nati" lors du Mondial au Qatar. Voilà un des thèmes que nous aborderons ce lundi soir dans 100% Aiglons.

Une question à poser à Lotomba ?

Jordan Lotomba est l'invité exceptionnel de notre émission quotidienne sur le Gym sur France Bleu Azur. De 18h à 19h, en direct, le défenseur niçois répondra à nos questions mais aussi à celles que vous avez envie de lui poser. N'hésitez pas à commenter la publication sur nos réseaux sociaux.