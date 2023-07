Jordan Marié prolonge au DFCO pour la saison 2023/2024 !

Engagé au club dijonnais depuis 2003, Jordan Marié a décidé de poursuivre sa carrière au DFCO pour la saison 2023/2024, plus une en option. Le club a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi 14 juillet. « Je suis content de revenir à la maison. J’ai hâte de retrouver mes anciens partenaires et apprendre à connaître les nouveaux. Je me devais de rester car je ne pouvais pas abandonner mon club de cette manière, sur une descente. Je suis revanchard », écrit-il dans un communiqué. Le milieu de terrain de 31 a fait toute sa carrière à Dijon et compte pas moins de 274 matchs joués avec le club, dont plus de 100 matchs en Ligue 1 et pas loin de 140 en Ligue 2. Jordan Marié conserve son maillot numéro 14.

