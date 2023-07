Jordan Tell licencié : "Les joueurs de foot n'échappent pas aux règles" réagit le directeur général du GF38

Deux jours après avoir officialisé dans un communiqué le licenciement de son attaquant Jordan Tell, Max Marty, le directeur général du GF38, revient plus en détails sur cette décision. "Aujourd'hui, les joueurs de foot n'échappent pas aux règles", explique-t-il. Le joueur a été autorisé à participer à une compétition avec l'équipe de Guadeloupe pendant ses congés, mais a finalement décidé d'y rester, malgré la reprise de l'entrainement le 27 juin dernier.

Deux courriers recommandés envoyés

"On a été surpris de voir dans la presse qu'après les deux premiers matchs, comme l'équipe avait plutôt bien joué et gagné, [Jordan Tell] ne comptait pas rentrer, il comptait poursuivre la compétition", raconte Max Marty. "On lui a donc envoyé un premier courrier en lui disant 'c'est important que tu rentres', on lui a envoyé ensuite un deuxième courrier, on a également joint la sélection de Guadeloupe... C'est la première fois que je suis obligé d'envoyer un courrier recommandé à un cadre pour lui dire que les vacances sont terminées", ajoute le directeur général du GF38.

"C'est un choix d'entreprise"

"Il y a des joueurs plus importants que les autres, Jordan Tell était un joueur plus important qu'un autre, et c'est évident que la valeur football est importante pour nous. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est que cette valeur football n'a pas été l'élément numéro 1 dans notre décision", explique Max Marty. "Jordan a une valeur marchande, il a 26 ans, il est attaquant, il a joué en Ligue 1, mais après, c'est un choix d'entreprise".