Jordan Veretout n'a pas respecté sa parole envers de club de Saint-Étienne

Jordan Veretout après un an de prêt ici a décidé de ne pas signer son contrat et annonce qu'il s'engage à la Fiorentina.

Le club italien de la Fiorentina qui a surenchéri pour capter le joueur. Ce jeudi matin Dominique Rocheteau, le directeur sportif de l'ASSE se déclare très déçu par l attitude de Veretout.

On connait bien Jordan ( Veretout).. on connait le joueur, on connait l’homme et franchement ça nous a surpris et déçus quoi … il n’a pas respecté sa parole. C’est même plus que sa parole, puisqu’il nous avait donné son accord… Tout était organisé pour sa venue au club et le lendemain, il nous a signifié qu’il avait son choix pour partir à la Fiorentina. Je pense que de sa part, c’est surement un choix sportif. Il s’avère que nous n’étions pas son premier choix .Je pense qu’il devait se sentir mal, il n’était pas à l’aise, c’est une question de confiance , je n’aimerai pas être à sa place. Dominique Rocheteau