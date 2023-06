Joris Chotard parti pour rester une saison de plus à Montpellier

La fin de saison de Joris Chotard, avec notamment six passes décisives dont quatre sur les cinq dernières journées, a entrainé une vague de compliments et attiré l'attention, forcément. A 21 ans, le milieu de terrain polyvalent est non seulement parvenu à endosser le costume de "sentinelle" confié par son entraîneur, tout en parvenant à jouer d'avantage vers l'avant et à soigner ses stats, ce que réclamait aussi son technicien.

Le jeune pailladin a donc logiquement été appelé par Sylvain Ripoll, pour l'Euro , alors que plusieurs formations se sont penchées sur son profil. Sans toutefois avoir manifesté l'intention claire de formuler une offre, des clubs allemands, italiens et français se sont renseignés, comme nous l'avons récemment indiqué sur France Bleu Hérault.

Une réunion s'est donc tenue, jeudi dernier, afin d'éclaircir la situation et l'avenir de l'international Espoirs. La direction du MHSC et l'entourage de Joris Chotard, qui se parlent régulièrement, ont convenu que le natif d'Orange jouerait une saison supplémentaire avec son club formateur, avant d'envisager un départ.

La position est donc claire pour chacune des parties. Sauf, et là aussi tout le monde est d'accord sur ce point, si une offre irrefusable pour l'un comme pour les autres, notamment en fonction de ses performances durant l'Euro, venait à tomber sur le bureau du président d'ici la fin du mercato.