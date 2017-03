Joris Gnagnon convoqué chez les bleus en U20: "Une grande fierté de porter le maillot bleu"

Joris Gnagnon a été appelé aujourd'hui par Ludovic Batelli, le sélectionneur des U20, pour un tournoi international qui se tiendra la semaine prochaine en Bretagne. Un bon point de plus dans la saison du jeune défenseur du stade Rennais.

Tout va vite, très vite pour Joris Gnagnon. Alors qu'il ne fêtera samedi au stadium de Toulouse que sa 20e titularisation de la saison en ligue 1 avec le stade Rennais, le jeune défenseur Rouge et Noir a été appelé par Ludovic Batelli, le sélectionneur des U20, pour un tournoi international qui se tiendra la semaine prochaine en Bretagne "Je ne m'attendais pas à tout ça, même si j'étais au courant des échéances qui arrivaient avec l'équipe de France. Mais je me concentrais sur ma saison avec le stade Rennais et rien d'autres. Oui, ça va vite, j'ai 20 ans... Mais c'est d'abord une très grande fierté de porter le maillot de l'équipe de France".

Denis Will Poha également

Sollicité également par la Côte d'Ivoire, Joris Gnagnon avait indiqué, avant de savoir qu'il serait appelé par Ludovic Batelli, "que la France était son premier choix, malgré ses attaches familiales. Maintenant, j'ai appris à gérer tout ça avec tous les coaches que j'ai eu, notamment Julien Stéphan qui me dit de garder les pieds sur terre." Les Bleuets affronteront le Sénégal, l'Angleterre et le Portugal lors du Tournoi U20 4 Nations organisé à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Ploufragan et Bégard du 23 au 28 mars. Le milieu de terrain Rennais Denis Will Poha a également été convoqué pour ce rendez-vous international.