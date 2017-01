Joris Gnagnon: "Pour l'instant je suis Rennais, mais dans le foot..."

Révélation de la saison au stade Rennais, le jeune défenseur Joris Gnagnon (qui aura 20 ans le 13 Janvier) est l'un des Rouge et Noir les plus convoités lors de ce mercato d'hiver.

Il ne compte que 19 apparitions chez les professionnels, et pourtant les sommes les plus folles circulent déjà autour de Joris Gnagnon, 20 ans dans quatre jours. Les espagnols du FC Séville auraient ainsi offert 10 millions d'euros pour s'attacher ses services en début de mercato. Son entraîneur, Christian Gourcuff, qui en a fait un titulaire indiscutable en charnière centrale, s'oppose fermement à son départ. "Gnagnon, c’est fermé. Même à 30 millions, il ne part pas", a déclaré le coach du stade Rennais au quotidien Ouest-France le 2 janvier dernier. Et Joris Gnagnon, lui, que pense t-il de tout ça? "Je ne pourrais pas trop vous dire ce qui se passe. Je suis au stade Rennais jusqu'à encore deux-trois ans, j'ai un contrat jusqu'en juin 2019. C'est vrai que tout va très vite pour moi, mais j'essaie de garder la tête sur les épaules".

Joris Gnagnon prend le dessus sur l'ancien rennais aujourd'hui Toulousain Ola Toivonen © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Mais y'a t-il des chances qu'il ne finisse pas la saison actuelle au stade Rennais? "On ne peut pas dire qu'il y a 0% de chances, je n'en sais rien", ajoute t-il, sourire aux lèvres, "Après, on est footballeur, on rêve de plein de choses. Dans le foot, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. En tous cas, pour l'instant, je suis au stade Rennais, je respecte le club et le contrat. Je suis bien ici et je compte bien y rester."

Buteur pour la première fois chez les pros sur la pelouse du stade Aguilera de Biarritz à l'occasion des 32e de finale de la coupe de France, dimanche dernier, Joris Gnagnon poursuit sa folle ascension pour l'instant en Rouge et Noir. Mais le mercato d'hiver est loin d'être terminé.