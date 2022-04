Ligue 1 - Josuha Guilavogui : "Le public aura un rôle important à jouer"

En s'engageant en prêt aux Girondins de Bordeaux fin janvier, Josuha Guilavogui qui restait sur plus de 7 saisons dans le championnat d'Allemagne était attendu, au même titre que les autres recrues hivernales comme un sauveur pour les Girondins de Bordeaux. Mais, malgré son arrivée combinée à celles d'autres joueurs prêtés notamment, Bordeaux ne parvient pas à décoller et reste scotché à la 19ème place.

Alors que les Girondins accueilleront Nice ce dimanche 17h05 au Matmut Atlantique, Bordeaux compte quatre points de retard sur Saint-Etienne, actuellement en position de barragiste et cinq sur le premier non-relégable, Clermont. Malgré cette situation inconfortable et alors qu'il ne reste que quatre rencontres de Ligue 1, Josuha Guilavogui veut encore croire au maintien des Girondins dans l'élite.

Les matches passent, les problèmes se répètent. Comment rester positif ?

Josuha Guilavogui. C'est difficile de trouver les bons mots, mais il va falloir que l'on s'appuie sur ce que l'on a fait de bien contre Saint-Etienne et à Nantes, c'est-à-dire ces débuts de matches où on arrive à marquer. Lorsque l'on marque, on va chercher un deuxième but. Maintenant, il va falloir apprendre à gérer le score. Lorsque l'on voit nos deux derniers matches, contre une équipe à notre portée Saint-Etienne, et Nantes qui réalise une très bonne saison, on arrive à maîtriser notre sujet. Mais, dès que l'on prend un but, on a du mal à gérer nos temps faibles parce que l'adversaire fait plus. C'est là que le public aura un rôle important à jouer dimanche. Il a toujours été derrière nous et maintenant, on se doit de gagner à domicile.

C'est un match à la vie à la mort dimanche ?

Josuha Guilavogui. Oui, on peut le voir comme ça. D'abord à la vie ça représenterait trois points qui nous laisseraient en vie pour les trois derniers matches. Mais à la mort aussi oui parce que l'on sait qu'avec le temps, il y aura de moins en moins d'opportunités pour accrocher la place de barragiste voire la 17ème place. On travaille avec le coach, on fait beaucoup de réunions pour trouver les réponses. Après, il va falloir le montrer sur le terrain. On s'est retrouvé dos au mur plusieurs fois dans la saison et aujourd'hui peut-être encore plus. Il faut y croire, on se doit d'y croire, il reste encore 12 points. On ne peut pas se permettre de penser que c'est terminé.

Vous évoluez au milieu ou en défense centrale. Compliqué à gérer ?

Josuha Guilavogui. On avait déjà évoqué cette possibilité à mon arrivée. Je suis au service du collectif s'il faut jouer défenseur comme milieu, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de prendre des points. J'avais eu de bonnes sensations contre Metz et Saint-Etienne, là à Nantes, je fais une bonne première mi-temps. Mais, il y a mon erreur au retour des vestiaires. Avec mon expérience, j'aurais dû gérer mieux ce moment-là, je m'en suis voulu parce que l'équipe avait fait tellement d'efforts. Cela fait partie du football, je sais qu'aujourd'hui, je peux faire une erreur et demain être décisif pour mon équipe. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire.