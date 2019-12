Jouer contre une Ligue 1 en Coupe de France, "c'est le Graal" pour l'entraîneur du FC Dieppe

L'entraîneur de Dieppe espère que l'équipe pourra jouer à domicile et non pas au stade Océane du Havre pour la réception d'Angers.

Dieppe, France

C'est le tirage au sort, lundi soir, qui en a décidé ainsi : le club de Gonfreville (N3) jouera à Saint-Brieuc (N2) pour les 32es de finale de la Coupe de France de football, le FC Rouen (N2) recevra le FC Metz (L1) et Dieppe (N3) jouera contre Angers (L1). "C'est le Graal", a lancé, en direct ce mardi matin sur France Bleu Normandie, l'entraîneur du FC Dieppe, Guillaume Gonel.

Une préparation "méticuleuse"

Au tour dernier, Dieppe a sorti le RC Lens, deuxième de Ligue 2. Alors jouer cette fois contre une équipe de Ligue 1, "c'est la récompense d'une aventure humaine pour tout footballeur amateur", poursuit Guillaume Gonel.

L'entraîneur, qui sait que son équipe n'est pas favorite, a prévu une prévu une préparation "méticuleuse" pour "contrarier le plus longtemps possible" les joueurs du SCO sur le terrain : "On ira les voir jouer à Nantes, il y aura des retours vidéos, on essaiera d'établir une stratégie."

Les 32es de finale se joueront le premier week-end de janvier, et Guillaume Gonel n'a pas forcément envie de jouer au stade Océane du Havre : "On va tout mettre en oeuvre pour essayer de jouer à Dieppe. Pour que la fête soit belle et que les gens n'aient pas besoin de se déplacer." Et pour faire la fête à la maison en cas de victoire.