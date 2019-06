Jouer sur la pelouse du Matmut Atlantique, une idée qui cartonne

Bordeaux, France

"On aura été les précurseurs". Martin Mellerio, directeur commercial de la société Stade Bordeaux Atlantique, sait que l'opération est d'ores et déjà réussie. Afin de réconcilier les Girondins avec un stade qu'ils ont toujours du mal à s'approprier, le concessionnaire a eu l'idée d'ouvrir l'enceinte aux fans de foot et de leur proposer de faire, pendant un peu plus d'une heure, comme les pros.

L'idée devrait faire des petits

Arrivée au stade, passage dans les vestiaires, remontée du couloir, match d'une heure, possibilité de boire un verre, de casser la croûte après et de faire la petite photo pour faire râler les collègues du bureau. Simple. Encore fallait-il y penser.

"On sait qu'on a fait un petit peu de buzz et notamment avec d'autres stades de France, poursuit Martin Mellerio. On entend dire qu'ils se renseignent pour monter cette opération pour l'année prochaine."

Cyril et ses copains, habitués au soccer en salle. © Radio France - Arnaud Carré

Quentin et ses copains dans le vestiaire des Girondins. © Radio France - Arnaud Carré

La seule contrainte, c'est de chausser les crampons. © Radio France - Arnaud Carré