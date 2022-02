Joueur du mois en National : le Stade Lavallois fait main basse sur le trophée, une première dans son histoire

Bryan Goncalves, Julien Maggiotti et Geoffray Durbant ont tous été élus joueurs du mois, en décembre, janvier et septembre

Il aura le droit, comme Geoffray Durbant et Bryan Goncalves, dans quelques jours à son petit hexagone gris, frappé du sceau du National, comme trophée dans son armoire. Julien Maggiotti est élu joueur du mois de janvier. Le vote a eu lieu sur le site de la Fédération Française de Football. Le milieu de terrain, arrivé cet été au Stade Lavallois, devance le gardien du Mans Pierre Patron.

Même si ce trophée est anecdotique, avoir trois joueurs récompensés en une saison est une première en 120 ans d'existence pour le club mayennais, co-leader de National. "_Le but c'est surtout d'être bon collectivement et de jouer les premiers rôles en fin de saison_, c'est ça le but cette année. Je suis content d'être récompensé mais ce n'est pas non plus un objectif" déclare Julien Maggiotti. "Je pense que le but contre Annecy [le 17 janvier, victoire 1-0, ndlr] m'a fait du bien" poursuit le Corse.

"Ce trophée de meilleur joueur récompense le travail individuel et collectif" ajoute Geoffray Durbant, l'attaquant à 12 buts pour l'instant et élu meilleur joueur du championnat en septembre. "Il faut travailler et travailler pour avoir de bons résultats et avancer dans ce championnat" insiste le goleador mayennais.

"On écrit des histoires"

Si le suspense pour la montée en Ligue 2 est encore total, le Stade Lavallois est l'équipe qui a le plus gagné en National cette saison pour le moment. Treize victoire, douze pour Concarneau et dix pour Annecy et Bourg-en-Bresse. "On a envie de marquer l'histoire du club, peu importe de quelle manière, que ce soit avec des trophées personnels comme maintenant ou avec une montée en Ligue 2. Je veux que dans vingt ans, on se rappelle de nous, de tel match, de telle date" explique le meilleur joueur du championnat en décembre, Bryan Goncalves.

"Cette année, on écrit des histoires. Le club n'avait plus gagné à Avranches, on a gagné à Avranches. Le club n'avait plus gagné six matches d'affilée à l'extérieur, on a gagné six matchs d'affilée à l'extérieur. Les trophées c'est sympa. Mais ce qu'on écrit aujourd'hui avec le groupe, c'est plus important" conclut Julien Maggiotti. De belles petites histoires avant de connaître la fin de la longue histoire de cette saison. Celle qui fait naître beaucoup d'espoir chez les supporters, partout dans le département.