Joueur mythique de l'OGC Nice, Charly Loubet est décédé d'un arrêt cardiaque

Aujourd'hui, le mythique joueur du GYM, Charly Loubet, a rejoint le paradis rouge et noir. L'ancien ailier virevoltant s'est éteint à l'âge de 77 ans suite à un arrêt cardiaque. Charly Loubet a disputé 336 matchs avec l'OGC Nice durant les années 60 et 70 et a porté le maillot de l'équipe de France 36 fois (10 buts).

Titulaire lors du match face au Barça en 1973, il aura marqué son empreinte et l'histoire du club azuréen. Il rejoint Adams, Katalinski ou encore Peyron au paradis des aiglons.