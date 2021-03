Joueuses et joueurs entre incompréhension et colère après le nouvel arrêt du football amateur (N2 et D2)

"C'est une décision complètement ridicule". Arnaud Marcantéi, coach des joueurs de Chamalières (National 2), rit jaune en évoquant la décision venue du ministère des Sports. En attendant d'une déclaration définitive sur la saison, ses joueurs continuent à s'entraîner, sans y croire vraiment. "Je vois mal comment ça peut reprendre. Nous on a pu faire un petit parcours en Coupe de France, mais d'autres ont été éliminés très vite, et ont continué à se préparer pour la reprise, et là on leur annonce qu'en fait, ça reste à l'arrêt. Sur le plan physique c'est catastrophique. Les joueurs ont morflé aux entraînements pour rien. Et si on nous annonce qu'on rejoue dans un mois, il faudra refaire une préparation, ça devient dangereux de reprendre."

Je suis déçu et un peu démotivé, je me dis qu'il faudrait finalement arrêter la saison, attendre que le virus passe, et reprendre sur une vraie saison l'année prochaine. - Arnaud Marcantéi, coach du FC Chamalières (National 2)

Au Puy Foot (National 2), on est en sursis, grâce à la Coupe de France (qualifié pour les huitièmes de finale). On a acté cette non-reprise, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'accepte. Roland Vieira, l'entraîneur ponot, ne l'a toujours pas digérée. "On peut le comparer au monde de la restauration : c'est comme si on ouvrait les restaurants étoilés mais pas les autres. On ne comprend pas cette décision : on a les mêmes protocoles sanitaires, on fait le même métier, seules les fiches de paie sont différentes".

L'occasion de redéfinir les statuts du football

Même son de cloche pour Christophe Gauthier, le président du Puy Foot. "La qualification en 8e de finale est historique, mais pas inoubliable, car on n'avait pas de spectateurs. Imaginez qu'on en ait eu 11000, 12000 comme on peut le faire ! Il faut que le football redevienne ce qu'il est, et remplir de nouveau des tribunes".

Du côté de Moulins-Yzeure (National 2), on n'accepte pas plus la décision, mais on va continuer, là aussi, à s'entraîner. Et quoiqu'il arrive, on espère que les instances se serviront de cette situation ubuesque pour faire évoluer le statut du championnat de quatrième division. C'est l'occasion, selon Richard Rullaud, le président du club, de redéfinir les statuts du football. "Il serait bien de se pencher sur une Ligue 1 et une Ligue 2 professionnelles, et une National 1 et une National 2 semi-professionnelles. Au moins aurait-on des équipes qui seraient vraiment considérées comme des entreprises à part entière."

A Yzeure, en D2 féminine, une immense colère

Chez les dames d'Yzeure, deuxièmes de leur poule de D2 féminine à un point du leader Saint-Etienne, la colère est immense. Le club s'est fendu d'un communiqué, dimanche dernier, pour dénoncer la décision du ministère des Sports.

L'entraîneur, Théodore Genoux, ne comprend pas. Il a même "cru à une blague. Les joueuses sont atteintes psychologiquement. Certaines sont internationales, elles ont peur de ne pas être sélectionnées pour les Jeux Olympiques. Ca m'énerve qu'on considère le football féminin comme amateur, alors que c'est semi-professionnel. Les joueuses jouent à haut niveau, elles s'entraînent six à huit fois par semaine !"

Même son de cloche chez Renaud Fabre, directeur général du club bourbonnais. Il crie à l'injustice. "La D2 de basket a repris en novembre. La D2 de handball a repris mi-janvier. Pourquoi ne reprenons-nous pas alors que nous sommes la première fédération en nombre de licenciées ?"

Nous ne sommes pas respectés, ni par le ministère, ni par la Fédération. Le président de la fédération dit qu'il a pris acte ; mais on ne lui demande pas de prendre acte ! On lui demande de nous défendre ! - Renaud Fabre, directeur général du FF Yzeure

18 clubs de National 2 sur 64 ont envoyé un communiqué au ministère des Sports pour lui demander de reprendre le championnat. Les clubs de D2 féminine devraient faire de même sous peu.