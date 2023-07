Journée des supporters : les fans du Racing plus enthousiastes que craintifs sur l'avenir du club

À deux semaines du match de la reprise en Ligue 1 face à Lyon, la nouvelle équipe du Racing pour cette saison 2023/2024 était présentée aux fans lors de la traditionnelle "Journée des supporters" dimanche 30 juillet. Ils étaient plusieurs milliers à la Meinau pour assister à un entrainement, acheter les nouveaux maillots et attendre des autographes, un mois après le rachat du club par BlueCo .

ⓘ Publicité

"Un club qui veut avancer a besoin de nouveaux moyens"

À la sortie de la présentation de l'équipe, Alexandra, supportrice qui fait partie des "Racing Girls" était très optimiste. "Cet apport de BlueCo va nous apporter du plus, forcément. Un club qui veut avancer a besoin de nouveaux moyens et pour l'instant je trouve ça très positif. On a un bon mélange entre les recrues, les jeunes de la Mutest Académie. Les premiers matchs de préparation sont aussi très encourageants."

Le premier mois de la nouvelle équipe dirigeante a également plutôt rassuré Mario, originaire de Strasbourg et fan de toujours. "Au début, forcément on était sceptiques. Mais voir que Marc Keller est toujours bien à la tête du club, ça rassure. Je lui fais confiance à 100%. Sur la partie finance, je laisse les personnes les plus aptes en juger, c'est un peu difficile quand on est supporter d'avoir une analyse. Mais avoir plus de moyens, ça ne peut que nous aider à franchir un cap, à mon avis", résume-t-il.

loading

L'une des grandes interrogations sera la collaboration avec le club de Chelsea, gros calibre de la Premier League anglaise, dont BlueCo est également propriétaire. Là-dessus, les avis divergent. "Ça ne peut qu'être bénéfique de faire jouer les futures pépites du foot venus de Chelsea au Racing", estime Morgan. "Si certains de ces joueurs font une grosse saison et qu'ils partent dans la foulée, ça ne va pas être simple de construire un effectif stable" tempère Allan, avec un nouveau maillot floqué Lebo Mothiba sur le dos.

"Là pour l'instant tout va bien, mais sur le long terme..."

Si l'optimisme est réel chez de nombreux fans, la prudence accompagne également leur prise de parole. "On va attendre de voir", "prendre match après match" : voilà ce qu'on peut entendre au bord du stade*.* Si certains se prennent à rêver d'Europe, la plupart se contenteraient bien d'un avenir pérenne en Ligue 1, assorti de belles performances s en Coupe de France.

De nombreux supporters ont acheté la nouvelle tunique du Racing lors de cette journée des supporters. © Radio France - Jules Hauss

Et même s'il relève, sur le papier, les ambitions du Racing pour les années à venir, le système de multipropriété prôné par les nouveaux investisseurs ne plait pas à certains fans de toujours . "Ce n'est pas forcément un modèle que j'apprécie, explique Arthur, écharpe du club autour du cou. Pour l'instant, on nous dit que Marc Keller va garder la mainmise sur le club, mais je suis quand même un peu inquiet pour l'avenir. J'espère que les résultats vont me donner tort."

"On n'est pas à l'abri d'un scénario comme l'Olympique lyonnais, qui s'est séparé de Jean-Michel Aulas (président emblématique du club, évincé par la nouvelle équipe dirigeante après quelques mois NDLR). Il peut arriver la même chose à Marc Keller", craint Sébastien, qui vient de Mothern à chaque week-end de match.

Son acolyte de stade, Jordan, surenchérit : "Pour l'instant, on est bien. C'est encore correct. On a encore cette identité alsacienne qui fait tout le charme du club. Mais le Racing qu'on connait aujourd'hui peut très vite disparaître. On sait que les nouveaux investisseurs aiment bien changer les choses. J'ai peur que l'identité du club disparaisse avec le temps, malheureusement".

À lire aussi RCSA : l'attaquant Kevin Gameiro prolonge pour une saison