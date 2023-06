Joyeux Anniversaire les Verts ! L'ASSE fête ses 90 ans ce lundi 26 juin

Ça en fait des souvenirs. L'ASSE, littéralement Association Sportive de Saint-Etienne, est née il y a 90 ans , le 26 juin 1933. Depuis, le club a connu les montées en Ligue 1, les descentes en Ligue 2, des titres de champion de France ; il y en aura 10, mais surtout le club a connu une année de gloire : 1976. C'est cette année là que l'ASS se hisse en finale de la Coupe des clubs champions européens, aujourd'hui connue sous le nom de Ligue des Champions. Plus récemment, il y a eu la victoire en Coupe de la Ligue.

Souvenirs d'anciens joueurs

Un club comme Saint-Étienne marque une carrière. Et ce n'est pas Gilles Peycelon qui dira le contraire. Avant d'être avocat, il a été joueur de l'ASSE, c'était entre 1982 et 1988. Une centaine de matches au compteur dont un, mythique, contre Le Puy. Plus de 42 000 spectateurs en ce jour d'août, la meilleure affluence que le club ait jamais connue.

Le joueur s'en rappelle très bien : "On sait que c'est une équipe mythique, on sait qu'il y a beaucoup de supporters dans les tribunes. On a la volonté de se battre donc on a donné le meilleur de nous-même. On a rien lâché, pour le club, pour l'équipe et pour le public. C'est ça l'état d'esprit stéphanois." Et l'ancien milieu de terrain conclut avec un sourire : "C'est ce qui fait que Saint-Étienne ne mourra jamais !". Résultat : une victoire finale de l'ASS ce jour-là 2 buts à 0.

Des victoires, Damien Bridonneau aussi en a vécu sous le maillot vert. Il ne l'a porté qu'une saison certes, mais pas n'importe laquelle : 2003/2004. C'est l'année de la remontée en Ligue 1 et donc du titre de champion de France de Ligue 2 : "Ça a été une année très intéressante. Je me souviens avoir fait une très bonne saison, notamment avec le but extraordinaire qui, aujourd'hui, m'a fait rentré dans la légende du club. J'en suis très fier".

"Il n'existe qu'un seul Chaudron, c'est une ferveur unique"

Un but historique même ! C'était lors du dernier match de la saison de Ligue 2 face à Châteauroux. C'est donc lui qui offre le titre aux Verts, à 3 minutes de la fin du jeu : "Je fais une reprise de volley, où je touche à peine le ballon d'ailleurs. Il part à l'opposé et je marque." Des émotions dont il se souvient encore aujourd'hui : "Et là le Chaudron qui vibre, et qui tremble même ! Jérémy Janot nous l'a toujours dit, il a senti son but trembler. Ça m'en donne encore des frissons quand j'en parle", confie le défenseur. Damien Bridonneau est passé dans d'autres clubs mais, il le dit lui-même, il n'a jamais retrouvé la ferveur du Chaudron : "Il n'y en a qu'un".

Paroles de supporters

Et il y en a plus d'un qui ne ratent jamais une occasion de se jeter dans ce Chaudron. Denis sort systématiquement vêtu de son maillot des Verts. "J'ai toujours aimé ce club. Le stade, l'ambiance, le public. Et puis les frissons ! Quand vous rentrez dans le stade, c'est magnifique !", s'exclame le soixantenaire, avant de rajouter, en toute en humilité : "On est le meilleur public de France, tout simplement". En 1976, Maryse n'avait que 18 ans, et elle était déjà une fervente supportrice des Verts : "C'était l'époque Platini, Rocheteau,...Quand on rentre dans le stade et qu'il commence à vibrer, on a des frissons ! Ce sont des émotions qu'on ne peut même pas expliquer", affirme la retraitée.

Pierre, lui, est tombé dans le Chaudron quand il était petit : ses parents tenaient un bar en face du stade. Résultat : des souvenirs plein la tête, et des absences le jeudi matin à l'école ! "Les années 1974, 75, 76 c'était un truc de malade ! Les bars pleins avec les gars qui jouent de l'accordéon sur les tables. Et puis pas d'école le jeudi matin, les professeurs le savaient j'avais un mot des parents !", sourit le stéphanois.