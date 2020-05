JP Batista fait de nouveau ses adieux au Mans Sarthe Basket

Il aurait aimé poursuivre l'aventure, mais elle va de nouveau s'arrêter là. Le pivot brésilien du MSB, Joao Paulo Batista, a annoncé ce mercredi matin sur les réseaux sociaux son départ du club manceau : "Alors que je vous dis au revoir pour la deuxième fois, c'est difficile de retranscrire en mots ce que cette année a signifié pour moi. Un voyage de 7 saisons avec ce club. Un endroit spécial, avec des gens spéciaux. Un rêve devenu réalité. MERCI LE MANS. TU VAS ME MANQUER. JE T'AIME POUR TOUJOURS. A suivre...", écrit le joueur de 38 ans, qui laisse donc la porte ouverte à un futur en Sarthe. Mais probablement pas comme joueur.

Auréolé du titre de MVP du championnat brésilien malgré son âge, le Brésilien était revenu au MSB l'été dernier, cinq ans après l'avoir quitté (en 2014). Accroché au plafond d'Antares aux côtés de ceux des autres légendes du club, son maillot n°13 avait retrouvé le parquet. Mais le joueur, qui figure parmi les cinq meilleurs marqueurs de l'histoire du club, n'a jamais retrouvé son lustre d'antan, finissant sa septième saison mancelle avec des statistiques modestes : 7 points, 3,6 rebonds pour 8 d’évaluation et 16 minutes de jeu en moyenne.

Comme en 2014, Batista aurait bien prolongé dans son club de cœur et cette ville où sa fille est née. Mais le MSB envisage l'avenir autrement, avec des intérieurs plus mobiles et plus modernes que le Brésilien de 38 ans. Le maillot n°13 va donc retrouver le plafond d'Antares. Mais le MSB, qui a salué le départ de ce joueur emblématique, laisse lui aussi la porte ouverte à un nouveau chapitre de cette histoire... Un jour ou l'autre.